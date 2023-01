போகியில் பிறந்த ஓட்டக்கார தேவர் பன்னீர்செல்வம்! டீ கடை டூ முதல்வர்! அரசியலில் சாதித்தது, சறுக்கியது!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் தற்போது அதிமுகவில் தனி பிரிவாக செயல்பட்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று பிறந்தநாள் காண்கிறார். போகியில் பிறந்த பன்னீர்செல்வம் அரசியல் சாதித்ததும் சறுக்கியதும் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

தமிழக அரசியலில் அதுவரை முதல்வராக இருந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மிகப் பிரபலமாக இருந்தவர்கள் திரைத்துறையில் அல்லது அரசியலிலோ மிகுந்த ஈடுபாடு காட்டி அதில் பெற்ற வெற்றியின் மூலம் அரசியலில் தடம் பதித்தவர்கள்.

அந்த வகையில் பக்தவச்சலம், காமராஜர், ராஜாஜி, அண்ணா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆர், ஜானகி, ஜெயலலிதா தொடங்கி தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் வரை என ஏதோ ஒரு வகையில் அரசியலோடு அவர்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கும்.

O. Panneerselvam, former Chief Minister of Tamil Nadu and currently working as a separate wing in AIADMK, is celebrating his birthday today. Let's see what Panneerselvam, who was born in Bhogi, achieved and slipped in politics.