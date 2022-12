ஸாரி.. இங்கே இடமில்லை.. ஓபிஎஸ், தினகரன், சசிகலாவிற்கு மொத்தமாக ஜெயக்குமார் சொன்ன மெசேஜ்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் மட்டுமே கூட்டணி இருக்கும் என்றும், ஓ.பன்னீர் செல்வம், சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற மாட்டார்கள் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், அதிமுகவின் அனைத்து அணிகளையும் இணைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக சசிகலா கூறியுள்ள கருத்து நகைப்புக்குரியது என்றும் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் 35வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி மெரினா கடற்கரையில் உள்ள எம்ஜிஆர் நினைவிடம் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் மரியாதை செலுத்தினர்.

Former minister Jayakumar has said that the alliance will only be led by AIADMK in the parliamentary elections and O. Panneer Selvam, Sasikala and TTV Dhinakaran will not be part of the alliance. Apart from that, Jayakumar also criticized Sasikala's comment that she is working to unite all the parties of AIADMK as ridiculous.