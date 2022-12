ரவுடித்தனத்தால் பாஜகவை அடக்கிவிடலாம் என நினைப்பா? அர்ஜூன் சம்பத்துக்கு ஆதரவாக வரிந்துகட்டி வந்த பாஜக

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அண்ணல் அம்பேத்கர் சிலைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தச் செல்லும் பாஜகவினர் மீது வன்முறையை கட்டவிழ்த்துவிடும் செயலில் விசிகவினர் இறங்குவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து அம்பேத்கர் சிலைகளை, அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்தை விசிகவினர் சொந்தம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றனர் என விமர்சித்துள்ளர் நாராயணன்.

அம்பேத்கருக்கு காவி உடை, குங்குமம் அணிவித்து ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்களால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அம்பேத்கரை இந்துத்வராக சித்தரிக்கும் வகையில் பாஜக மற்றும் இந்துத்வ அமைப்புகள் செயல்படுவதாக எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

அம்பேத்கர் நினைவு நாளையொட்டி, தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பாஜக, இந்து முன்னணி நிர்வாகிகளுக்கும் விசிக உள்ளிட்டவர்களுக்கும் இடையே தகராறு மோதல்கள் ஏற்பட்டன.

அம்பேத்கர் சிலைக்கு விபூதி பூச மாட்டேன்! நீதிமன்றத்தில் உத்தரவாதம் கொடுத்த அர்ஜுன் சம்பத்!

English summary

BJP state vice-president Narayanan Thirupathy has said that the act of unleashing violence of VCK against BJP members who go to pay respects to Ambedkar statues is strongly condemned.