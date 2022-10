அதிமுகவை விட பல மடங்கு.. பாஜகவே உண்மையான எதிர்க்கட்சி.. அதிமுகவை சீண்டிய கரு.நாகராஜன்.. மறுபடியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக அதிமுக இருந்தாலும், மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதில் அவர்களை விடப் பன்மடங்கு பாஜக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் கரு.நாகராஜன் பேசியுள்ளார்.

மேலும், திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றும், அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் என அனைவரும் கரம் கோர்க்க வேண்டும் என்றும் கரு.நாகராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மக்களின் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பாஜக போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது, எனவே பாஜகவே சிறந்த எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது என கரு.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே, பாஜகவே பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுகிறது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் பேசியது அதிமுக - பாஜக இடையே சலசலப்புகளை ஏற்படுத்தி ஓய்ந்த நிலையில் மீண்டும் இவ்வாறு பேசியுள்ளார் கரு.நாகராஜன்.

English summary

