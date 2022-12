லெஃப்ட் ஹேண்ட் டீலிங்..பாஜகவின் 50-50 கணக்கு! கொங்கில் ஓபிஎஸ்க்கு செல்வாக்கு! ’சீனியர்’ சொன்ன கணக்கு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜகவை பொறுத்தவரை ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தான். அதிமுக இருவருக்கும் 50 -50 என்ற அடிப்படையில் தான் செயல்படுகிறது எனவும், கொங்கு மண்டலத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் செல்வாக்கு உயர்ந்திருப்பதாக மூத்த அரசியல் விமர்சகரான ரவீந்திரன் துரைசாமி கூறியுள்ளார்.

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு இந்தியா முழுவதும் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகம் கடிதம் எழுதி இருக்கிறது.

அதில் அதிமுக சார்பில் கலந்து கொள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு பதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதனால் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ள ஓபிஎஸ் தரப்பு மீண்டும் எடப்பாடியை அவ்வாறு அழைக்கக்கூடாது என கடிதம் அனுப்பி இருக்கிறது.

BJP is working on a 50-50 basis for both of EPS and OPS and O. Panneerselvam's influence has increased in Kongu region, said Ravindran Duraisamy, a senior political critic.