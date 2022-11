ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு.. காக்கி பேண்ட், யூனிஃபார்முடன் ரெடியான பாஜக தலைகள்! “ஷாக்”அறிவிப்பால் ஏமாற்றம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 44 இடங்களில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதியான நாளை ஆர்.எஸ்.எஸ். ஊர்வலம் நடத்த உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து பாஜக தலைவர் ஆர்.எஸ்.எஸ். சீருடை படத்தை ட்விட்டரில் பகிர்ந்து ரெடி என கூறிய நிலையில் ஊர்வலம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த மாதம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாள் மற்றும் அண்ணல் அம்பேத்கரின் 125 வது பிறந்த ஆண்டை முன்னிட்டு ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு பேரணி நடத்த முடிவு செய்தது.

ஆனால் தமிழ்நாடு காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனை அடுத்து, ஆர்.எஸ்.எஸ். தொடர்ந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த ஆர்.எஸ்.எஸ்-க்கு அனுமதி வழங்ககோரி உயர்நீதிமன்றம் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.

உத்தரவு ஏற்புடையதல்ல.. “அமைதி”யாக ஊர்வலம் நடத்துகிறோம்! தமிழ்நாடு அணிவகுப்பை ஒத்திவைத்த ஆர்எஸ்எஸ்

English summary

Following the High Court's permission to hold the RSS Rally in 44 places in Tamil Nadu on November 6, BJP leaders posted a picture of the uniform of RSS and said they are ready. But the rally has been postponed, which is disappointing them