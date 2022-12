கப்சிப்.. அண்ணாமலைக்கு ‘கேட்’ போட்ட பாஜக தலைமை? ‘இன்வால்வ் ஆகாதீங்க’ ஓபிஎஸ் டீமே சொல்லுதே.. ரைட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகப் பேசியதால், டெல்லி தலைவர்கள் அவரை கடிந்துகொண்டதாக பாஜக வட்டாரத்தில் பேச்சுகள் உலவி வருகின்றன. ஓபிஎஸ் அணியினரும், பாஜக தலைமையின் செயலைச் சுட்டிக்காட்டி அண்ணாமலைக்கு மறைமுகமாக அட்வைஸ் செய்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஏற்பட்ட ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலைத் தொடர்ந்து, இருவரும் இணைந்து செயல்படுமாறு பாஜக தலைமை அறிவுறுத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக தலைவர்கள் பட்டும் படாமல் பேசி வந்தாலும், ஈபிஎஸ்ஸுக்காக அண்ணாமலை சில முயற்சிகளை எடுத்ததாகக் கூறப்பட்டது.

அண்ணாமலை, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாக, டெல்லி தலைமைக்கு நெருக்கமான சிலர் மூலம் டெல்லிக்கு தகவல் சென்றுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையம் வைத்த 'திடீர்’ ட்விஸ்ட்! எடப்பாடி கையில் அதிமுக? எல்லாம் ஓகே.. ஆஹா! கதை முடிஞ்சுதா?

