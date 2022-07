அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள்.. அடையாறு ஹோட்டலில் 3 பேர்.. ஏன் தெரியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை அடையாறில் நடைபெறும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில், பாஜக எம்எல்ஏக்கள் வானதி சீனிவாசன், நயினார் நாகேந்திரன், காந்தி ஆகியோரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

நாளை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், அ.தி.மு.க எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் சற்று முன்பு தொடங்கியது. இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக சேலத்திலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்துள்ளார்.

அதிமுகவின் 63 எம்.எல்.ஏக்களும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். திரௌபதி முர்முவின் தேர்தல் முகவர்களான பாஜக எம்.எல்.ஏக்களும் இக்கூட்டத்தில் பங்கெடுத்துள்ளனர்.

As the presidential election is going to be held tomorrow, BJP MLAs Vanathi Srinivasan, Nainar Nagendran and Gandhi have also participated in the AIADMK MLAs' consultative meeting in Adyar, Chennai.