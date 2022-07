பட்டமளிப்பு விழாவில் முருகன் இருக்காரே! இப்போ புறக்கணிங்க பார்ப்போம்! பொன்முடியை சீண்டிய நாராயணன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் கலந்து கொண்டதால் புறக்கணித்த அமைச்சர் பொன்முடி இன்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவை புறக்கணிப்பாரா அல்லது கடந்த கால நிகழ்வுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்பாரா என பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி ட்விட்டரில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சனாதானம் குறித்து பேசியதும், பின்னர் திராவிடம் குறித்து பேசியதும் தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், அமைப்புகளும் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக ஆளும் திமுக அரசுடன் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தொடர்ந்து மோதல் போக்கினையே கடைப்பிடித்து வருகிறார். நாளுக்கு நாள் இருதரப்புக்கும் இடையான மோதல் போக்கு தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் ஆளுநரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன

செஸ் ஒலிம்பியாட் டூ அண்ணா பல்கலை.! பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வருகை.. பயண திட்டம் வெளியீடு!

English summary

BJP Vice President Narayanan Tirupati questioned on Twitter whether Minister Ponmudi, who boycotted the convocation ceremony held at Anna University in Madurai due to the presence of Union Minister L. Murugan, will boycott the convocation ceremony held at Anna University today or apologize for the past events.