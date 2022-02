சென்னையில் சசிகலாவுடன், பாஜகவின் விஜயசாந்தி திடீர் சந்திப்பு.. என்ன காரணம்?.. பரபர தகவல்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் சசிகலாவை பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் விஜயசாந்தி சந்தித்து பேசினார். இந்த திடீர் சந்திப்பு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று பெங்களூரு சிறையில் இருந்து விடுதலையான சசிகலா அதிமுக கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னைக்கு வந்து அதிரடி காட்டினார். ஆனால் சென்னை வந்த சசிகலா அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்து அமைதி கொண்டார்.

English summary

BJP National Executive Committee member Vijayashanti met Sasikala in Chennai. This sudden meeting has caused a stir in Tamil Nadu political circles. Various strategies have been hatched to show that the meeting was held to show the BJP's opposition to the AIADMK