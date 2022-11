தமிழ் என்ன பிரியாணி அண்டாவா? சங்கித்வா தூக்கிச்செல்ல.. காவி பிராண்ட் சங்கம் -கொதிக்கும் டிஆர்பி ராஜா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழை இந்தி, சமஸ்கிருத சேற்றில் தள்ள சதி செய்யும் காசி தமிழ்ச் சங்கம் என்று மன்னார்குடி திமுக எம்.எல்.ஏவும் அக்கட்சியின் தொழில்நுட்ப அணி தலைவருமான டிஆர்பி ராஜா தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு இருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்து இருப்பதாவது, "தமிழ்நாட்டுக்கும் உத்தரபிரதேசத்து காசிக்கும் பண்பாட்டை வளர்ப்பதாகக் கூறி, காசித் தமிழ்ச்சங்கமம் என்ற நிகழ்வு ஒன்றிய அரசின் வாயிலாக நடத்தப்படுகிறது.

சென்னை ஐ.ஐ.டி. இதனை முன்னெடுத்துள்ளது. நவம்பர் 16ந் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 19 வரை ஏறத்தாழ ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக காசி, அயோத்தி என அங்குள்ள பல இடங்களில் இந்த சங்கமம் நடைபெறும்.

45 விநாடிகள் சமஸ்கிருத கிரிக்கெட் வர்ணனை.. உச்சி முகந்து பாராட்டி தள்ளிய பிரதமர் மோடி!

English summary

Mannargudi DMK MLA and party's technical team leader TRP Raja has said that the Kashi Tamil Sangh is conspiring to push Tamil into the mud of Hindi and Sanskrit.