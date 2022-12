பெட்ரோல் விலை குறைக்கணுமா? அதை பற்றி நீங்கள் வருத்தப்படலாமா? பிடிஆருக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏன் குறையவில்லை? என்று தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கேள்வியெழுப்பி இருந்த நிலையில் "தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாதோர் எரிபொருள் விலை குறையவில்லை என்று வருத்தப்படுவது ஏன்?" என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எதிர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

சர்வதேச சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவில் கடந்த காலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏன் குறைக்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வியெழுப்பிய நிலையில், ரஷ்யா உக்ரைன் போரை மத்திய அரசு கைகாட்டியது.

இந்த போரினால் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தது என்னவோ உண்மைதான். ஆனால், அதெல்லாம் ஜூன் மாதம் வரைதான். அதன் பின்னர் விலை சரிய தொடங்கியது.

English summary

Why is the price of petrol and diesel not reduced in India? Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan questioned, "Why are those who did not fulfill their election promises upset that fuel prices have not come down?" BJP leader Annamalai countered.