கொடைக்கானலில் போதை காளான் விற்பனை அமோகம்.. பகீர் கிளப்பும் பா.ஜ.க.வின் நாராயணன் திருப்பதி!

சென்னை: கொடைக்கானலில் போதை காளான் விற்பனை அதிக அளவில் உள்ளது என்றும் இதனால் இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக நாராயணன் திருப்பதி டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

போதை காளான் (Magic Mushroom) என்ற போதை தரும் காளான் விற்பனை கொடைக்கானலில் அதிக அளவில் பெருகிவருகிறது Psilocybin என்கின்ற ஒரு வேதிக் கலவைகள் நிறைந்த இந்த காளான்கள் கொடைக்கானலில் அதிக அளவில் விளைகிறது.

BJP spokesperson Narayanan Tirupati said that the sale of narcotics mushrooms in Kodaikanal is high and this is affecting the youth. He said the perpetrators should be arrested