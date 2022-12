தமிழக அரசின் ‘மக்கள் ஐடி’ திட்டத்தை கடுமையாக எதிர்க்கும் பாஜக! “உள்நோக்கம்?” மோசடி, ஊழல் பெருகுமாம்!

Chennai

சென்னை : தமிழக அரசு கொண்டு வரவுள்ள 'மக்கள் ஐடி' லஞ்சம், ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் என பாஜக மாநில துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார். மாநில அரசின் நலத் திட்டங்களில் மோசடி செய்ய வழிவகை செய்யவே தமிழக அரசு முன்னெடுத்துள்ள இந்த 'மக்கள் ஐடி' முயற்சி பயன்படும் என்றும், தமிழக அரசு இந்த தேவையற்ற முயற்சியை கைவிட வேண்டும் என்றும் நாராயணன் திருப்பதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு எப்படியோ அதுபோல தமிழகத்தில் வசித்து வரும் மக்களுக்கு மக்கள் ஐடி என்ற அடையாளத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

அதன்படி தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளிடம் உள்ள தகவல்களை வைத்து ஒருங்கிணைந்த தரவு தளம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் வசித்து வருபவர்களுக்கு 10 அல்லது 12 இலக்க மக்கள் ஐடி கொண்டு வரப்பட்டு இதன் மூலம் சமூக நலத்திட்டங்கள் மக்களிடம் எளிதாக கொண்டு சேர்க்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

BJP State Vice President Narayanan Thirupathy has said that the 'Makkal ID' to be introduced by the Tamil Nadu government will lead to corruption and bribery. BJP Narayanan has advised that this initiative taken by TN government will be used to facilitate fraud in the welfare schemes of the state government.