அன்று திருமாவளவன்.. இன்று ஆ.ராசா.. பாஜகவால் குறிவைக்கப்படுகிறாரா? சமூக வலைதளத்தில் பெருகும் ஆதரவு!

சென்னை: மனுதர்மம் விவகாரத்தில் பாஜகவால் திருமாவளவன் குறி வைக்கப்பட்டது போல், இந்து மதம் விவகாரத்தில் ஆ.ராசா குறி வைக்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகள் பதிவிடப்பட்டு வருகிறது.

2014ம் ஆண்டு மத்தியில் பாஜக ஆட்சியமைத்த பின்னர், பாஜக - திமுக இடையே கருத்து மோதல் அதிகரித்துள்ளது. திமுக இந்து மதத்திற்கு எதிரான கட்சி என்று பாஜக தலைவர்கள் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே அண்மையில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பாராட்டு விழாவில் திமுக எம்பி ஆ.ராசா கலந்து கொண்டார். அப்போது ஆ.ராசா பேசுகையில், இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன்தான், நீ பஞ்சமன்தான். இந்துவாக இருக்கும் வரை தீண்டதகாதவன் தான். சூத்திரன் என்றால் விபச்சாரியின் மகன் என்று இந்து மதம் சொல்கிறது. அப்படி என்றால் இங்கு எத்தனை பேர் விபச்சாரி மகனாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

As Thirumavalavan was targeted by BJP in the issue of Manusmriti, comments are being posted on social media that A. Rajaa is being targeted in the issue of Hinduism.