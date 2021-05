கொரோனா கட்டுப்பாடுகள்.. தமிழக அரசு நடவடிக்கைக்கு பாஜக முழு ஒத்துழைப்பு தரும்- நயினார் நாகேந்திரன்

Chennai

சென்னை: கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தமிழக அரசு எடுக்க கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும், பாஜக ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று அந்தக் கட்சியின் சட்ட சபை குழுத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

கொரோனா நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இன்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் உடன் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார். இந்த ஆலோசனையின்போது ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீடிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ வல்லுனர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் 'பேரழிவை' ஏற்படுத்திய கொரோனா 2ஆம் அலை.. மற்ற நாடுகளுக்கு மிகப் பெரிய எச்சரிக்கை

இதைத்தொடர்ந்து சட்டமன்ற குழு உடன் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார். இதில் சட்டசபை அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த உறுப்பினர்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.

English summary

BJP MLA from Tirunelveli constituency Nainar Nagendran who has participated in cm MK Stalin's meeting on containing coronavirus says that, the BJP will support the DMK government for coronavirus containing measurements.