”புதுமைபெண் வங்கி” இல்லாத பேங்க் பெயரில் 5 லட்சம் காப்பீட்டு போலி செக்..திமுகவிடமே சிக்கிய பாஜகவினர்

சென்னை : பாஜகவுக்கு வாக்களித்தால் 5 லட்சம் காப்பீடு என வடிவேலு காமெடியில் வரும் மாரியம்மன் இண்டியன் பேங்க் போல, புதுமைப்பெண் வங்கி என்ற போலியான வங்கியின் பெயரில் செக் தயாரித்து திமுகவினரிடமே காசோலை வழங்கிய பாஜகவினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்புமனு தாக்கல், வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்தது. இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படி பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

The arrest of a BJP member who produced a check in the name of a fake bank called Pudumaipen Bank and issued a check to the DMK itself has caused shock and outrage.