கரும்பூஞ்சைக்கும் சின்க் மாத்திரைக்கும் தொடர்பா? சந்தேகம் எழுப்பும் வல்லுனர்கள்.. விசாரிக்க கோரிக்கை

சென்னை: கொரோனா நோயாளிகள் அதிகப்படியான சின்க் மருந்துகள் மற்றும் மாத்திரைகளை எடுப்பதும் கூட பிளாக் பங்கஸ் ஏற்பட காரணமாக இருக்கலாம் என்று வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் பிளாக் பங்கஸ் கேஸ்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் இதுவரை 6500 பேர் பிளாக் பங்கஸ் மூலம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வரும் நோயாளிகளுக்கும், தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கும் பிளாக் பங்கஸ் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் வேகமாக கேஸ்கள் பரவுவதாலும், இதனால் பலர் அடுத்தடுத்து பாதிக்கப்படுவதாலும், பலியாவதாலும் தற்போது பிளாக் பங்கஸ் எபிடமிக் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Black Fungus: Overuse of zinc in the Covid 19 treatment should be investigated says experts as the Mucormycosis cases are increasing in India.