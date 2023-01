கலைஞரும் தமிழும் போல வாழுங்கள்..ஒபிஎஸ்-இபிஎஸ் போல வாழ்ந்து விடாதீர்கள்..மணமக்களுக்கு உதயநிதி அட்வைஸ்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பொதுவாக திருமண விழாவிலே மணமக்களை வாழ்த்தி பேசும் போது மணமக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துவார்கள். கலைஞரும் தமிழும் போல வாழுங்கள் என சொல்லி வாழ்த்துவார்கள். முதல்வர் ஸ்டாலினும் உழைப்பும் போல வாழுங்கள் என வாழ்த்துவார்கள். நான் மணமக்கள் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் என ஒன்பது ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

தமிழ்நாட்டு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சென்னை மாநகராட்சி ஆறாவது மண்டலம் கொசப்பேட்டை பகுதியில் 6 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள திருமண மண்டபத்தை திறந்து வைத்தார்.

அதன்பிறகு முதல் கட்டமாக ஒன்பது ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

கமலையும் காங்கிரஸையும் பிரிக்க முடியாது.. மநீம யாருக்கு ஆதரவு? ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் முக்கிய அப்டேட்!

English summary

Generally, when congratulating the bride and groom at the wedding ceremony, they wish the bride and groom how to live. Live like an artist and a Tamil, they greet you. Chief Minister Stalin wishes you to live like a laborer. Minister Udayanidhi Stalin spoke at the ceremony where nine couples got married saying that I am setting an example of how brides should not live.