நீயா நானாவில் வெளிப்பட்ட “பாச மலர்கள்”.. வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து அழுத அண்ணன்.. நெகிழ்ந்த தங்கை

சென்னை: விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கிராமத்து அண்ணன் தங்கை VS நகர்புற அண்ணன் தங்கை என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் கிராமத்துக்கு அண்ணன் தங்கை பேசியது காண்போரை நெகிழ செய்துள்ளது.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

In Vijay TV's Neeya Nana program, Brother and Sister from Village spoke in the debate on the topic Village Brother Sister VS City Brother Sister, which get huge response in online