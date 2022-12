முலாயம் கோட்டையில் டிம்பிள்.. நிதீஷுக்கு அக்னி பரிட்சை! தொடங்கிய 5 மாநில இடைத்தேர்தல்-ஏன் முக்கியம்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான 2 ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவோடு சேர்த்து நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மொத்தம் 7 இடங்களில் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த மாதம் குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களுக்கான சட்டசபைத் தேர்தல் தேதியை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

அத்துடன் குஜராத்தில் 2 ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளான இன்று உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், ராஜஸ்தான், ஒடிசா, சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களுக்கான இடைத்தேர்தலும் நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வெளியானது.

Along with the 2nd phase of polling for the Gujarat state assembly elections, the by-election polling has started today in a total of 7 seats in various states of the country.