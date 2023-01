"மவுனம்" கலைகிறதா.. கிட்ட கிட்ட நெருங்குதா பாமக.. தூண்டிலை ஆழமா போட்டதா திமுக?.. ஆஹா "தீப்பொறி"..!

இடைத்தேர்தலில் பாமக ஏன் போட்டியிடவில்லை என்ற உறுதியற்ற தகவல் ஒன்று கசிந்து வருகிறது

சென்னை: விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் சூடாகி உள்ளது.. இதில் மற்ற கட்சிகளைவிட, திமுக கூட்டணி மும்முரத்தில் இறங்கிவிட்டது.. இப்படிப்பட்ட சூழலில், புது தகவல் ஒன்று கசிந்து வருகிறது..!!

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் குறித்து, ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய எந்த கருத்தையும் பாமக வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், ஆனால், டாக்டர் ராமதாஸ், இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக செய்திகள் கசிந்தன.

இதையடுத்து, பாமக ஆலோசனை நடத்தி, தன்னுடைய நிலைப்பாட்டையும் அறிவித்தது.. "இடைத்தேர்தல்கள் தேவையற்றவை; மக்களின் வரிப் பணத்தையும், நேரத்தையும் வீணடிப்பவை.

