பாஜகனா அட்வைஸ் தரலாமா? சிடி ரவிக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த அதிமுக நிர்வாகி.. ட்விட்டரில் கிளம்பிய மோதல்

அதிமுக ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சிடி ரவி இன்று தெரிவித்த நிலையில் அவருக்கு அக்கட்சி நிர்வாகி பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையுடன் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சிடி ரவி இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோரை சந்தித்தார். அதன்பிறகு சிடி ரவி கூறுகையில், திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் அதிமுக அணிகள் ஒன்றிணைய வேண்டும். அதற்காகத்தான் அதிமுகவின் எடப்பாடி மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்புகளைச் சந்தித்தோம் என்றார். இந்நிலையில் தான் சிடி ரவியின் பேச்சுக்கு அதிமுகவில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது. ‛நீங்களாம் அட்வைஸ் தரலாமா' எனும் வகையில் அதிமுக நிர்வாகி கடுமையாக அவரை விமர்சித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் இதற்கு பாஜகவின் நிர்மல் குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதனால் ட்விட்டரில் மோதல் தொடங்கி உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டசபை இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27 ல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர். அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பு இன்னும் உச்சநீதிமன்றம் வழங்காத நிலையில் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு கிடைக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

இது ஒருபுறம் இருக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் சென்னை கமலாலயத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார். இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவை தங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் கோரியிருந்தனர்.

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai along with BJP supremo CT Ravi met Edappadi Palanichamy and O Panneer Selvam today. After that, CD Ravi said that AIADMK teams should unite if they want to defeat DMK. That is why we met the Edappadi and OPS parties of AIADMK, he said. In this situation, CD Ravi's speech has been strongly opposed in the AIADMK. BJP's Nirmal Kumar has retaliated against the AIADMK executive severely criticizing him by saying, 'Can you give me advice?' This has started a conflict on Twitter.