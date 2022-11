அக்கப்போருக்கு ஒரு அளவில்லையா.. மதுரைக்காரரால் தெறித்து ஓடும் தேமுதிக நிர்வாகிகள்! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தேமுதிகவிலிருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து விலகிச் செல்வதற்கு காரணம் மதுரைக்காரர் என கைகாட்டுகிறார்கள் கேப்டனின் ரசிகர்கள்.

தலைமையிடம் தனக்கு மிகுந்த செல்வாக்கு உள்ளதாக கூறி கட்சிக்காரர்களை கசக்கி பிழிவதால் தான் தேமுதிக நிர்வாகிகள் மாற்றுக் கட்சிகளை தேடிச் செல்கிறார்களாம்.

அண்மையில் பனப்பட்டி தினகரன் கட்சியிலிருந்து விலகிய அதிர்ச்சியிருந்து மீளாத தேமுதிக தலைமை, இனி அடுத்தடுத்து நிர்வாகிகள் பறந்துவிடாமல் கூண்டு போட்டு வருகிறதாம்.

எது வாரிசு அரசியல்?.. தேமுதிக தலைவராவது எப்போது?.. பிரேமலதா விஜயகாந்த் அளித்த பரபரப்பு பதில்!

English summary

DMDK Latest News in Tamil: Captain Vijayakanth Fans Pointing to Person From Madurai For the Exit of Key Executives From DMDK party. In This Situation, Premalatha Vijaykanth is in Disarray After this Major Setback to the party.