7.5%இடஒதுக்கீட்டிற்கு திமுகவே காரணம்.. நீட் குழுவிற்கு எதிரான வழக்கு பாஜகவின் வன்மம்..அமைச்சர் மா.சு

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வில் அரசு மாணவர்களுக்கு 7.5% கிடைக்க திமுகவின் முயற்சியே காரணம் எனத் தெரிவித்துள்ள சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், நீட் தேர்வு பாதிப்பு குறித்தே ஆராயக்கூடாது என்ற பாஜகவின் வழக்கு வன்மம் நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணப்படும் என்றும் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் தலைமையில் குழு அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டது. இந்தக் குழுவிடம் நீட் தேர்வு தொடர்பாக 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே நீட் தேர்வு பாதிப்புகளைக் கண்டறிவதற்காகக் குழு அமைத்த தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு பாஜக பொதுச்செயலாளர் கரு. நாகராஜன் நேற்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

நீட் ஆதரவாகவும் கருத்துக்கள் வந்துள்ளன எத்தனை பேர் ஆதரவு என வெளியில் கூறமுடியாது.. நீதிபதி ஏகே ராஜன்

Health Minister Ma Subramanian said BJP is having a dual stand in NEET. Ma Subramanian also said that the DMK is the reason behind the 7.5% reservation.