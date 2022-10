ஜெயலலிதா மரண அறிக்கை.. சசிகலா மீது பரபர குற்றச்சாட்டு.. சிபிஐ விசாரணை வேண்டும்.. சீனில் வந்த ஜெ தீபா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான அறிக்கை இன்று தமிழக சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சசிகலாவிடம் விசாரணை நடத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பரபரப்பான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ தீபா கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த 2016ம் ஆண்டுில் உடல் நலக்குறைவால் சென்னையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்.

ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன. இதையடுத்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் 2017 செப்டம்பர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா முன்கூட்டியே இறந்ததை கண்டுபிடித்த 'எம்பாமிங் ' டாக்டர் சுதா சேஷய்யன்: ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

English summary

A report on the death of former Chief Minister Jayalalithaa has been tabled in the Tamil Nadu Assembly today. J Deepa, Jayalalithaa's niece, has said that there should be a CBI investigation as there are sensational allegations against Sasikala.