CBSE Exams : சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எப்போது? வெளியானது அட்டவணை.. முழு விபரம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2023 பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 21ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2023 பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 21 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 10 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான 2023ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 1ஆ2ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செய்முறைத் தேர்வுகள் ஜனவரி 2ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று சிபிஎஸ்இ அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேசிய கல்வி கொள்கையில் இணையும் புதுச்சேரி..சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திற்கு மாற கல்வித்துறை உத்தரவு

English summary

CBSE exam date sheet released today. CBSE class 10 exams will begin on February 15 and will end on March 21, 2023. The Class 12 examination will begin on February 15 and will end on April 5, 2023. The examinations will begin at 10.30 AM and will end at 1.30 PM.