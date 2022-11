"டைம் ஓவர்".. ஸ்கூல் பஸ்களில் சிசிடிவி அமைக்க அவகாசம் தேவை.. செக் வைக்கும் மெட்ரிக் பள்ளிகள் சங்கம்

Chennai

சென்னை: தனியார் பள்ளியின் ஸ்கூல் வாகனங்களில், சிசிடிவி கேமராவை பொறுத்த விதிக்கப்பட்டிருந்த காலக்கெடு நாளையுடன் முடிவடைகிறது.. இந்நிலையில், கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த காலஅவகாசம் வேண்டும் என்றும் அப்படி தராவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு மெட்ரிக் பள்ளிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களை, பள்ளி வாகனங்களில் அந்தந்த நிர்வாகமே அழைத்து சென்று, மறுபடியும் வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்று விடுகிறது...

ஆனால், 2012-ல் பல்லாவரம் மாணவி ஸ்ருதி, பள்ளி வேன் ஓட்டையில் இருந்து விழுந்ததில் இருந்தே, பல்வேறு விழிப்புணர்வு மற்றும் வழிகாட்டு முறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன..

English summary

CCTV Issue and protest will be held if no time is given to install, says TN Matriculation Schools Association