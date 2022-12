சோகங்களையும் கொடுத்த 2022! மண்ணுலகை விட்டு பிரிந்த பிரபலங்கள்! லதா முதல் பெனடிக்ட் வரை.. ஒரு பார்வை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 2023ஆம் ஆண்டு பிறக்க இருக்கும் நிலையில் 2022ஆம் ஆண்டு பல சோகங்களையும் தந்திருக்கிறது. இசைக்குயில் லதா மங்கேஷ்கர் முதல் போப் 16ஆம் பெனடிக்ட் வரை பல பிரபலங்கள் இந்த மண்ணுலகை விட்டு நீங்கி நீங்கா துயரில் ஆழ்த்திவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

இன்னும் சில மணி நேரங்களில் 2022 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து, 2023ஆம் ஆண்டு இருக்கும் நிலையில் பல சோகங்களையும் இந்த ஆண்டு தந்திருக்கிறது.

இரண்டாம் ராணி எலிசபெத் முதல் பதினாறாம் பெனடிக் வரை பலரும் 2022 ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்து பலத்த அதிர்ச்சியை மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் உலக அளவிலும் இந்திய அளவிலும் அதிர்ச்சி அளித்த பிரபலங்களின் மரணம் குறித்து பார்க்கலாம்..

English summary

While the year 2023 is about to be born, the year 2022 has also brought many tragedies. From music legend Lata Mangeshkar to Pope Benedict XVI, many famous people have left this world and left behind a lot of grief.