மதுரை விமான நிலையம்.. முக்கிய கோரிக்கை வைத்த தமிழக எம்.பி.க்கள்.. வெளிப்படையாக மறுத்த மத்திய அரசு!

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக கோவில் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் மதுரை மிக முக்கியமான நகரமாகும். பெரிய நகரமான மதுரையில் விமான நிலையம் உள்ளது. சென்னைக்கு அடுத்து உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்ற விமானநிலையமாக இது உள்ளது.

ஆனால் மதுரை விமானநிலையம் இதுவரையிலும் சர்வதேச விமான நிலையமாக அங்கீகரிப்படவில்லை. சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்கைக்கு என வெளிநாடுகளுக்கு மதுரையில் இருந்து விமானங்கள் இயக்கப்பட்டாலும் சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை.

The Central Government has said that Madurai Airport cannot be declared an international airport. The union government has said that there is only one international airport in many northern states