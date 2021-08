வலுவடையும் காற்று 5 மாவட்டங்களில் மிக மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய மேற்கு திசை காற்று வலுவடைவதன் காரணமாக வருகின்ற நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு நீலகிரி,தேனி,திண்டுக்கல், திருப்பூர்,கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை சுமார் 3 மணி நேரம் பெய்த கனமழை காரணமாக, கொடைக்கானல் பழநி செல்லும் பகுதியில் உள்ள பெரியாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய தொழிலாளர்களை அப்பகுதி மக்கள் கயிறு கட்டி மீட்டனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கத்தில் 14 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காஞ்சிபுரம், ஆரணி, வெம்பாக்கத்தில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சோழவரம், கொடநாடு, நீலகிரியில் 7 செமீ மழை பெய்துள்ளது. சோலையாறு, கலவை, வேப்பூரில் 5 செமீ மழை பெய்துள்ளது. ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் தேனியில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது.

English summary

The Met Office has forecast heavy rains with thundershowers in one or two places in the Nilgiris, Theni, Dindigul, Tiruppur and Coimbatore districts for the next three days due to strong westerly winds with humidity in the atmosphere.