சக்கர வியூகம்.. முக ஸ்டாலினுக்கு தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் திடீர் அழைப்பு.. பரபர பின்னணி!

சென்னை: 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேசிய அளவில் 3வது அணியை உருவாக்க தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் முயற்சித்து வருகிறார். இதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் தான் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ், தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலினுக்கு திடீரென்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இதன் பின்னணி என்ன? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தெலங்கானாவில் தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக அக்கட்சியின் சந்திரசேகர ராவ் (கேசிஆர்) உள்ளார். இவருக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கடும் மோதல் உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வரும் சந்திரசேகரராவ் அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியில் புறக்கணித்து வருகிறது.

மேலும் தெலங்கானா சென்ற பிரதமர் மோடியையும், சந்திரசேகர ராவ் வரவேற்காமல் வெளியூர் செல்வதை வாடிக்கையைாக வைத்துள்ளார். மேலும் பிரதமர் மோடி, ஆந்திராவை மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையாக பார்த்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் ஒருதலைபட்சமாக செயல்பட்டு வருகிறார் என தொடர்ந்து சந்திரசேகரராவ் கடுமையாக தாக்கி பேசி வருகிறார்.

Telangana Chief Minister Chandrashekar Rao is trying to form a 3rd national team for the 2024 parliamentary elections. For this, he is meeting the opposition leaders in person and negotiating. In this situation, Telangana Chief Minister Chandrashekar Rao suddenly called Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin. What is the background of this? Various important information including