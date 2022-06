ஒற்றைத்தலைமை..அதிமுகவில் குழப்பமான சூழல்.. வளர்மதியின் ஆதரவு யாருக்கு?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவிற்கு ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் திடீரென்று குரல் எழுப்பியுள்ளனர். வரும் 23ஆம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ள நிலையில், அதிமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் சிலர் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என கோஷம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. குழப்பமான சூழ்நிலையில் ஆதரவு யாருக்கு என்று கூற முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி.

அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் வருகிற 23ம் தேதி சென்னையை அடுத்த வானகரம் ஸ்ரீவாரு கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானம் குறித்து நேற்று முன்தினம் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்துக்கு, அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர். இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக தலைமை கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர். சுமார் 5 மணி நேரம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், அதிமுகவை வழிநடத்தி செல்ல இரட்டை தலைமைக்கு பதில் ஒற்றை தலைமையே சிறந்தது. அதனால் வருகிற 23ம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை பதவி முறையை மீண்டும் தீர்மானமாக கொண்டு வர வேண்டும். எடப்பாடி தலைமையில் ஒற்றைத் தலைமை உருவாக வேண்டும் என்ற கருத்தையே எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் பலரும் வலியுறுத்தி பேசியதாக தெரிகிறது.

முதல் குரல்! 'ஒற்றைத் தலைமை’ எடப்பாடிக்கே எனது ஆதரவு! பற்ற வைத்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன்! பரபர அதிமுக!

English summary

AIADMK Cadres Demand Single Leadership: (அதிமுக ஒற்றை தலைமை கோரிக்கை வளர்மதி சொல்வதென்ன)Supporters of Edappadi Palanisami have abruptly called for a single leadership. As the AIADMK General Body and Working Committee meetings are scheduled to be held on the 23rd, there was a stir as some of the volunteers at the AIADMK consultative meeting chanted slogans demanding a single leadership. Former minister P. Valarmati has said that he cannot say who to support in the chaotic situation.