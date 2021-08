சென்னையில் லேசாக அதிகரிக்கும் தொற்று.. மக்களே உஷார்.. எல்லாம் நம் கையில்தான்! கண் கெட்ட பிறகு...

Chennai

சென்னை: சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் லேசாக கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா பரிசோதனைகளை அரசு அதிகரித்தாலும் பொதுமக்கள் தாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை தொய்வின்றி செய்தால் 3-ஆவது அலை தமிழகத்தில் பெரியதொரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் தடுக்கலாம்.

கொரோனா... கொரோனா.. கொரோனா... கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக எந்த நாட்டுக்குச் சென்றாலும் இந்த ஒலிதான் கேட்கிறது (கைலாசாவுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு!). அந்தளவுக்கு சீனாவில் இருந்து பரவிய இந்த வைரஸ் உலக நாடுகளையே ஆட்டம் காண வைக்கிறது.

எத்தனை சிக்கல்கள், எத்தனை உயிரிழப்புகள், எத்தனை எத்தனை பாதிப்புகள்.. இப்படியாக பொருளாதாரம் தொடங்கி பொதுமக்கள் வரை அனைத்து அம்சங்களும் பாதிக்கப்பட்டன. முதல் அலை, இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என அடுத்தடுத்த வெர்ஷன்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றிக் கொண்டே வருகிறது.

English summary

Chennai and other cities are witnessing slight surge in Corona cases. What are the things to do?