மீண்டும் தீவிரம்.. சென்னையில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ‛ரெட் அலர்ட்’ விடுப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் பல இடங்களில் நேற்று இரவு விடியவிடிய கனமழை பெய்தது.

மேலும் இன்றைய தினம் ராணிப்பேட்டை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் 'ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் 29ம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. இதையடுத்து சில நாட்கள் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்தது.

அதன்பிறகு சில நாட்கள் மழையின் அளவு குறைந்தது. இந்நிலையில் வங்கக்கடலில் நேற்று முன்தினம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது.

மேஜர் வார்னிங்! இன்று அதிகனமழை வெளுக்க போகிறது.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா? ரிப்போர்ட்!

English summary

Chennai and its suburbs experienced heavy rains last night at many places.Also, 'Red Alert' has been issued due to the possibility of heavy rain in Ranipet, Kancheepuram and Thiruvallur districts today. Apart from this, many districts of Tamil Nadu including Chennai have been warned for heavy rain today.