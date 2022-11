சென்னை-பெங்களூர்-மைசூர்.. வந்தே பாரத் ரயில் கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட்.. பயணிகளுக்கு அசத்தல் வசதிகள்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு வழியாக மைசூருக்கு வருகிற 11-ஆம் தேதி முதல் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில், வந்தே பாரத் ரயிலில் என்னென்ன அசத்தல் வசதிகள் இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

முக்கிய நகரங்களை அதிவேகத்தில் இணைக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் வந்தேபாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரை 4 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் 5-வது ஆக சென்னை- மைசூரு இடையே வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது.

As the Vande Bharat train from Chennai via Bengaluru to Mysore is scheduled to run from 11th, let's see what amazing facilities the Vande Bharat train has.