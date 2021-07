ட்ரோன்கள் மூலம்.. அடித்து நொறுக்கி.. சென்னை மாநகராட்சி சூப்பர் முயற்சி.. பாராட்டும் மக்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் நீர் வழித்தடங்களில் உள்ள கொசுக்கள் மற்றும் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க சோதனை முறையில் ட்ரோன் இயந்திரங்கள் மூலம் மருந்து தெளிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது சென்னை மாநகராட்சியின் இந்த முயற்சிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

சென்னையில் எவ்வளவு பெரிய அழகிய கட்டிடங்கள் வந்தாலும் பக்கத்திலேயே ஓடும் கூவமும், அடையாறும் அதன் அழகை அப்படியே கெடுத்துவிடும்.

காரணம் சாக்கடைகள் சங்கமிக்கும் இடமாக இந்த இரண்டு நதிகளும் உள்ளன. மலைக்காலங்களில் வெள்ள நீர் வடிகால்களாகவும், சாக்கடைகள் எடுத்து சென்று கடலில் கலந்துவிடும் இடமாகவும் இந்த கால்வாய்கள் மாறி உள்ளன.

English summary

In its constant effort to a cleaner Chennai, chennai corpration uses state of the art Robotic Excavators to remove floating affluents and Drones for Larvicide sprays to disinfect the stagnant water from disease causing mosquitoes.