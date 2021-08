சென்னையில் கொசு ஒழிப்பு மருந்து தெளிக்கணுமா.. ஒரு போன் செய்தால் போதும்.. மாநகராட்சி புதிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு மருந்து தெளிக்க பொதுமக்கள் 1913 எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

பொதுமக்கள் வீடு மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் கொசுப்புழு உருவாக வாய்ப்புள்ள இடங்களைத் தூய்மையாகப் பராமரித்து மாநகராட்சியின் நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Corporation has announced that the public can contact the 1913 number to spray mosquito repellent in the areas under its jurisdiction