சென்னை: சொத்து வரி பாக்கி? உங்களை தேடி நோட்டீஸ் வரலாம்.. ஆக்சனில் இறங்கிய அதிகாரிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கடந்த சில ஆண்டுகளாக சொத்து வரி பாக்கி செலுத்தாத வணிக வளாகங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வரி கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்ப வாய்ப்பு உள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் மண்டல அளவிலான வருவாய் அதிகாரிகள் ரூ .50,000 மற்றும் ரூ .1 லட்சத்துக்கு மேல் வரி பாக்கி வைத்துள்ளவர்கள், அல்லது அதற்கு மேல் அதிக வரி பாக்கி வைத்துள்ளவர்களிடம் வரி நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்கும் முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

chennai corporation is likely to send tax notices to business premises and businesses that have not paid property tax arrears for the past few years.