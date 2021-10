டெங்குக் காய்ச்சல்.. பொதுமக்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வீடுகள் தோறும் ஆய்வு செய்ய வரும் மாநகராட்சி பணியாளர்களுக்கு பொதுமக்கள் தங்கள் முழு ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும் என்றும், கொசுப்புழு வளரிடங்கள் கண்டறியப்படும் வீடுகளுக்கு, கடைகள், ஓட்டல்களுக்கு கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக மண்டல நல அலுவலர்கள், சுகாதார அலுவலர்கள் மற்றும் மண்டல பூச்சியியல் வல்லுநர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் அரசு முதன்மை செயலாளர் / பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் திரு. ககன்தீப் சிங் பேடி, தலைமையில் இன்று (30.09.2021) ரிப்பன் கட்டட கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது.

டெங்கு பாதிப்பு கடந்த 15 நாட்களில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 97 நபர்கள் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் அடையாறு மண்டலத்தில் 27 நபர்களும், கோடம்பாக்கம் மண்டலத்தில் 18 நபர்களும், தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் 15 நபர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே இந்த மண்டலங்களில் அனைத்து கட்டடங்கள் மற்றும் வீடுகளிலும் உடனடியாக கள ஆய்வு மேற்கொண்டு கொசுப்புழு வளரிடங்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இக்கூட்டத்தில் உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும், இப்பகுதிகளிலுள்ள பொதுமக்கள் தங்கள் வீடு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்கும் பொருட்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

