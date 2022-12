சூப்பர்.. சென்னையில் இனி மழைநீர் வீணாகாது.. குளங்கள் அமைக்க போகும் மாநகராட்சி.. மாஸ் திட்டம்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னை மழைநீர் தேங்கும் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், குளங்களை அமைக்கும் அசத்தலான திட்டத்தை மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இவ்வாறு அமைக்கப்படும் குளங்களால் மழை நீர் சாலையில் தேங்கும் என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது என சென்னை மாநகராட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முதன்முதலாக இந்த குளங்கள் பெரம்பூரில் அமைக்கப்படவுள்ளதாகவும், பின்னர் மற்ற பகுதிகளுக்கு இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படும் என்றும் மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

English summary

In order to put a permanent end to the problem of rainwater stagnation in Chennai, the Corporation has introduced a stunning plan to build underground ponds.