இந்த நிலையை அடைய.. 23 நாள் காத்திருந்த சென்னை.. பேக்கடித்த பாசிட்டிவ் ரேட்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் கடந்த மே 12ம் தேதி 7564 என்ற உச்சத்தில் இருந்த கொரோனா, 23 நாட்களில் 2 ஆயிரத்திற்கு கீழ் என்ற நிலையை அடைந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு ஏப்ரல் 10ம் தேதி தான் 1971 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது.

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னை தான், மாநிலத்திலேயே அதிக கொரோனா நோயாளிகள் உள்ள மாவட்டமாக திகழ்ந்தது. உயிரிழப்பும் இன்றுவரை சென்னையில் தான் அதிகமாக உள்ளது.

ஆனால் அரசின் ஊரடங்கு நடவடிக்கை காரணமாக சென்னையில் கொரோனா பரவல் குறைய தொடங்கியது. இன்னொரு முக்கிய காரணமும் சொல்லப்படுகிறது சென்னையில் இருந்து பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுவிட்டதால் கொரோனா பரவல் சென்னையில் குறைந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Chennai daily new cases drops below 2000 today, at 1,971 (like 10 Apr). Its a significant drop from 7564 per day on 12 May to 1971 today in 23 days, shown in chart. Test positive rate about 6%. Active cases also drops to 26,722. Chennai testing consistent between 30K to 32,000.