அமைச்சர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? கூட்டணியான திமுகவை விளாசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்.. நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் கோவிந்தசாமி நகரில் வீடுகள் இடிப்பு விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்று செயல்படுகிறார்கள். இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?'' என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் கோவிந்த சாமி நகரில் பக்கிங்காம் கால்வாயை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இந்த வீடுகளை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடிக்க உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து வீடுகள் இடிக்கும் பணி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

English summary

Chennai Raja Annamalaipuram Govindasamy nagar demolition row: PWD officials are taking bribes for demolition drive. What are the ministers doing in this matter?, e K Balakrishnan, Marxist Communist Secretary of State, raises question against his alliance DMK.