சென்னைக்கு 3வது நாளாக நல்ல செய்தி.. மெகா தடுப்பூசி முகாம்களால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக 3வது நாளாக நேற்றும் யாருமே இறக்கவில்லை. அதேநேரம் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக 13 பேர் நேற்று பலியாகினர்.

சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட தகவலின் படி, மாநிலம் முழுவதும் நேற்று மாலை நிலவரப்படி மேலும் 1,303 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பபட்டுள்ளனர். ஒரே நாளில் 13 பேர் இறந்துள்ளனர். 1,428 பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினர். 15,992 பேர் கொரோனா பாதிப்புடன் தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

திங்களன்று, தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது நாளாக, சென்னையில் கொரோனா காரணமாக எந்த இறப்பும் இல்லை. சென்னை மட்டுமின்றி 27 மாவட்டங்களில் நேற்று இறப்பு இல்லை என்று சுகாதாரத்துறை அறிவிதுள்ளது. , மாநிலம் முழுவதும் மேலும் 13 பேர் கொரோனா தொற்றுநோயால் இறந்ததால், உயிரழந்தவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை 35,796 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

No one died on the 3rd day yesterday due to corona infection in Chennai. Meanwhile, 13 people died due to corona infection in Tamil Nadu yesterday.