இப்படித்தான் இருக்கணும்..தமிழக அரசை பாராட்டி தள்ளிய உயர்நீதிமன்றம்.. எதுக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் 14 வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது. இந்த அரசாணையை எதிர்த்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர் சங்கம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வைத்தியநாதன் மற்றும் பி.டிஆஷா அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது..

தமிழக அரசின் சுற்றுச்சூழல், பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் சுப்பிரியா சாஹு, நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி, தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை படிப்படியாக ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.

திமுகவிலிருந்து கடலூர் எம்.பி. ரமேஷ் நீக்கம்? கொலை வழக்கு பதிவான நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

English summary

The Chennai High Court has commended the Government of Tamil Nadu for its excellent performance in the elimination of plastics. The High Court also said that the ban on the use of plastic should be implemented at the All India level