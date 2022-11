Chennai

சென்னை : ஆர்டர்லி முறையை பின்பற்றும் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

சி.ஆர்.பி.எஃப்-ல் இருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட முத்து என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு சென்னை உயர்நிதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆர்டர்லி பணியை செய்ய மறுத்ததால் பழிவாங்கும் நோக்கில் தன்னை பணிநீக்கம் செய்தக காவலர் முத்து வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைச் சுட்டிக்காட்டி மீண்டும் பணி வழங்க நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Chennai High Court has directed the Union Home Ministry to take strict action against Central Reserve Police Force officers who follow the orderly system. Madras HC orders in the case filed by Muthu, who was dismissed from CRPF.