அலட்சியம்.. துடிதுடித்து இறந்த பெண் ஐடி ஊழியர்! விதிமீறல் நடந்துள்ளதாக சென்னை மேயர் பிரியா விளக்கம்

அண்ணா சாலையில் கட்டிடம் இடிந்து பெண் உயிரிழந்தது தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு இருப்பதாக சென்னை மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அண்ணா சாலையில் பழைய கட்டிடத்தை இடிக்கும் பணியின்போது சுவர் இடிந்து பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கான மாநகராட்சி விதிகளை அவர்கள் கடைபிடிக்கவில்லை என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தெரிவித்து உள்ளார். இந்த விபத்து தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு இருப்பதாகவும் அவர் விளக்கமளித்து இருக்கிறார்.

சென்னை அண்ணா சாலையை ஒட்டி அமைந்து இருக்கும் ஆயிரம் விளக்கு மசூதி அருகே பழைய கட்டிடங்களை இடிக்கும் பணி நடைபெற்றது. அப்போது பயன்பாட்டில் இல்லாத பாழடைந்த பழைய கட்டிடத்தை புல்டோசர் மூலம் இடிக்கும் பணி நடைபெற்றது.

அந்த பணியின்போது கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதி சுவர் இடிந்து அண்ணா சாலை ஓரமாக விழுந்தது. இதனால் சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த 2 பெண்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொண்டார்கள். இதனை கண்ட பொதுமக்கள் போலீசாருக்கும், தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் தொடர்புகொண்டு தகவல் தெரிவித்தனர்.

English summary

Chennai Mayor Priya has said that a notice has been sent regarding the death of a woman due to the collapse of a building on Anna Road.