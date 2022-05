சென்னையில் சுட்டெரிக்கும் வெயில்..பல ஊர்களில் மழை பட்டையைக் கிளப்புமாம்..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: சென்னையில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. வெப்பச்சலனம் காரணமாக திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. நேற்றைய தினம் சென்னையில் அதிகபட்சமாக 40 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. மதுரை, கடலூரில் 39 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் பதிவானது. கரூர் பரமத்தி, பரங்கிப்பேட்டையில் 38 டிகிரி செல்கியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் பதிவானது.

பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுருளக்கோடு, களியல் பகுதியில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பூதப்பாண்டி, சிவலோகம் பகுதியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று முதல் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

