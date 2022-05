சுள்ளென்று சுட்டெரிக்கும் சூரியன்..இடியும் மின்னலுமாய் கனமழை பெய்யுமாம்..வானிலை மையம் குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனத்தால் தமிழகத்துக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்து இருக்கிறது. காலை முதலே பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில் மழை பெய்யும் என்று ஜில் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம்.

தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திர காலம் இன்னும் இரு நாட்களில் முடிவுக்கு வரப்போகிறது. சாரல் மழையும் சிலு சிலு காற்றுமாக கடந்து விட்டது அக்னி நட்சத்திர காலம். அதே நேரத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பல ஊர்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது.

அதிகபட்சமாக கரூர் பரமத்தியில் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. திருச்சியில் 39 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் மதுரை, நாமக்கல், வேலூர், தஞ்சாவூரில் 38 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகியுள்ளது.

சென்னையில் பகலில் சுட்டெரித்த வெயில்..ஜில்லென பெய்த மழை - எத்தனை நாளைக்கு எங்கெங்கு பெய்யும்

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை)The Meteorological Department has forecast showers in Tamil Nadu due to the prevailing atmospheric circulation and warming. The Center for Meteorology has announced that Jill will receive rain early in the morning in several towns to reduce the heat.