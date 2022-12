ஹேப்பி நியூ இயர்.. ஆனால் ஸ்விம்மிங் கிடையாது.. போலீஸ் புது கட்டுப்பாடு.. ஸ்டார் ஹோட்டல்களுக்கு கறார்

Chennai

சென்னை: ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி சொகுசு விடுதிகளில் 80 சதவீத நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என காவல் துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்களில் குளிக்கவும் அனுமதி கிடையாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் ஐபிஎஸ், நட்சத்திர ஹோட்டல் உரிமையாளர்களை நேரில் அழைத்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினர்.

பின்னர் நட்சத்திர விடுதிகளின் உரிமையாளர் கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கக் கோரி காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அதுகுறித்து நட்சத்திர ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் செய்தியாளர்களை சந்திப்பின் போது அவர்கள் கூறுகையில் 2023ஆம் ஆண்டுகளுக்கான புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் குறித்து விதிமுறைகள் வழங்கப்பட்டது அந்த விதிமுறைகளில் 100 சதவீதம் கொண்ட விடுதிகளில் 80 சதவிகிதம் வரைக்கும் மட்டுமே இயங்க வேண்டும் என்றும் அதிகப்படியான கூட்டம் இருக்க கூடாது.

Chennai Police gives restrictions for star hotels and resorts ahead of New year 2023. No star hotels function after 1 am on New year.